بالصور.. عشائر الحويجة تساند القوات الامنية في ملاحقة الارهابيين

2020/05/08 | 17:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رؤساء العشائر في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، اليوم الجمعة، ابنائهم لمساندة القوات الامنية في عمليات البحث والتفتيش عن الارهابيين.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من ابناء العشائر في قضاء الحويجة شاركوا في اسناد القوات الامنية في عملية البحث والتفتيش عن الارهابيين.وأضاف انه تم تطهير المناطق المحيطة بالقضاء من العناصر الارهابية بالتعاون مع القوات الامنية، مبينا ان سبب هذه الدعوة بعد قيام عناصر تنظيم داعش بعدد من الهجمات في عدد من المحافظات خلال الايام السابقة.

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