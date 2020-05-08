ميسان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/08 | 17:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ميسان-اين]أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، تسجيل 6 ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان.

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