الخدمات النيابية تطالب بإلغاء

2020/05/08 | 17:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني بالغاء بعض القرارات المتخذة حديثاً "وبشكل يثير الدهشة من قبل وكيل وزير النقل مستغلا الوضع الحرج لتشكيل الحكومة واتخاذه لبعض القرارات التي تنافي الصلاحيات وتثير العديد من علامات الاستفهام".

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