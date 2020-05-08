صخرة الدفاع العراقي يثير الجدل بعد ترشيحه لوزارة الرياضة

2020/05/08 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أشاد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي بإسناد وزارة الرياضة والشباب للاعب الدولي العراقي السابق عدنان درجال، معتبراً بأن ترشيحه من قبل اتحاد القوى بمثابة “دق مسمار في نعش الطائفية”.وقال الكربولي في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة إن “فرصة كبيرة أمام السيد الكاظمي لدق مسمار آخر في نعش الطائفية بعد توزير […]

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