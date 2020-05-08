الاتحاد الأوربي نحن ملتزمون بالعمل مع الكاظمي من أجل عراق سلمي مزدهر وديمقراطي

2020/05/08 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فيالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد التكتل الموحدلدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.ورحب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه، بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي، واصفا ذلك بـ”الخطوة الأساسية” نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل.واعتبر المسؤول الأوروبي أن […]

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