العراق يصل للأكتفاء الذاتي من الخضراوات والدواجن.. تعرف على انواعها

2020/05/08 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن وصول البلاد إلى حالة الاكتفاء الذاتي من مختلف محاصيل الخضروات كالطماطم والبطاطة والباذنجان وغيرها فضلاً عن الدواجن، فيما شددت على أهمية تسهيل عملية نقل تلك المنتجات بين المحافظات بانسيابية للحيلولة دون تلفها.وقال مستشار وزير الزراعة مهدي القيسي في تصريح صحفي، إن ما ينتج ببعض المحافظات […]

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