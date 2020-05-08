إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بطول 2.5 كيلومتر

2020/05/08 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نحو سبعة آلاف طبيب في مصر عدم تسجيل أسمائهم بحركة التكليف الجديدة متمسكين بالنظام القديم في التكليف.ويطالب الأطباء ممن تخرجوا في مارس 2020 بأن يتم تكليفهم وفقا للنظام القديم الذي يسمح لهم بالعمل في الوحدات الصحية بصفة طبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة.

ويعيبون على النظام الجديد نقص عدد الدراسات العليا المتاحة "ما يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية وكذلك عدم الجاهزية بالمستشفيات التي تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافي لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات"، بحسبالأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر.

ونشرت صفحة نقابة الأطباء المصرية في حسابها على فيسبوك مقطع فيديو تحت عنوان: "سبعة آلاف طبيب خارج المنظومة الصحية في وقت حرج.



أصحاب الأزمة يتساءلون لماذا ترفض الوزارة تكليفهم".

وفي مقطع فيديو قال عدد من الأطباء إنهم يمتنعون عن التسجيل في النظام الجديد لأنه "لن يخدم المرضى ولا الأطباء، وفضلا عن صعوبة تطبيقه في الظروف العادية، سيكون من الصعب أكثر تطبيقه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد":

وأكد الطاهر أن 75 في المئة من أطباء دفعة تكليف مارس 2020، ممتنعون عن التسجيل بحركة التكليف "لتمسكهم بعدة مطالب عادلة وبسيطة ولا تحتاج لأموال لتنفيذها".

ولفت إلى أن حل مشكلتهم سيسمح بالتحاق سبعة آلاف طبيب لفرق مكافحة فيروس كورونا.

وكان عضو مجلس النواب، اللواء عماد محروس، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة الفيروس.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاغ #استقالة_٧٠٠٠_طبيب و #٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومة_الصحية حيث عبر من خلاله أطباء عن غضبهم من "تعنت" الوزارة في تكليفهم وفقا للنظام القديم.

تخيل تضحي ب 7000 طبيب و انت في أمس الحاجة لطبيب واحد أصلا ...



مطلبناش فلوس زيادة ...



مطلبناش امتيازات ...



كل اللي طلبناه نتعلم صح و ناخد تخصص حلمنا بيه#استقالة_٧٠٠٠_طبيب— Lam iaa (@Lamiaa17135678) May 7, 2020

ف كل مكان ف العالم بيكرموا الدكاترة ويكافئوهم ع شغلهم لكن الوزارة عندنا بتحاربنا كل يوم وبتقلل مننا وعايزين يبينوا ان مالناش لزمة مع انهم محتاجينابياخدوا قرارات كيدية والمظلوم هو المريض#٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومة_الصحية#الصيادلة_ليه_الدكاترة_أهم#أطباء_تكليف_مارس_2020— 🌸Rosacea🌸 (@AlaaKhaleddorra) May 5, 2020

وفي غضون ذلك، رفضت نقابة الأطباء مقترحا تقدمت به الأكاديمية الطبية العسكرية بتحويل الصيادلة إلى أطباء بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة.

ورأت النقابة أنه "يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية".

وتساءل البعض عن مغزى هذه الخطوة بينما ترفض الوزارة تلبية مطالب نحو سبعة آلاف طبيب يمكن الاستعانة بخدماتهم:

Please support! #٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومة_الصحية#أطباء_تكليف_مارس_2020#الصيادلة_ليه_الدكاترة_أهم pic.twitter.com/8Wa7id7bTg— Muhammad Hamza (@MuHamzaa) May 5, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بطول 2.5 كيلومتر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بطول 2.5 كيلومتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).