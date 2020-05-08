النادي الملكي ريال مدريد يعلن موعد عودة لاعبيه للتدريبات

2020/05/08 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن نادي ريال مدريد رسميا، موعد عودة لاعبيه للتدريبات، عقب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.وقال ريال مدريد إن لاعبيه سيشاركون في أول تدريب بعد استئناف النشاط الرياضي، يوم الإثنين المقبل، الساعة العاشرة صباحا.وذكرت صحيفة “ماركا”، أنه سيشارك في المران كل اللاعبين الذين تجاوزوا اختبارات كورونا، علما بأن النادي الملكي لم […]

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