لاعب الانيق يطمح للعودة الى صفوف اسود الرافدين

2020/05/08 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف لاعب نادي الطلبة سيف سلمان، عن رغبته في العودة لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.وقال سلمان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “خلال الفترة الماضية تعرضت لكثير من الضغوطات والحملات التسقيطية في موقع التواصل الاجتماعي وكأن العراق ل يتوجد فيه سوى سيف سلمان”.وأوضح “الفترة الحالية ان اكثر هدوءً وتركيزاً، أطمح اولاً ان ثبت […]

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