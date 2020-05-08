2020/05/08 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الجمعة تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الساعة 4 عصرا يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 مايو، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

أعلن ذلك الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، موضحا أن القرار جاء بناء على توجيه السلطات الصحية في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع اليوم.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 641 حالة جديدة، وتسجيل 85 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات 7208 حالة.

بغداد اليوم-متابعة

أمرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، حكومتها بأكملها بالعمل عن بعد خلال الأيام المقبلة، بعد اتصال وزيرين بشكل وثيق مع شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة عقدت اجتماعا الأربعاء شارك فيه الوزيران.



ورغم أن الو

بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة القطرية، 1311 اصابة بفيرس كورونا اليوم الجمعة، فيما اصيب اكثر من 1700 مواطن سعودي بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطر اليوم الجمعة، ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (08 أيلول 2020)، مغادرة 9 مصابيين بفيروس كورونا المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء التام هذا اليوم.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، إن "9 اشخاص مصابيين بفيروس كو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكويت.. تطبيق حظر شامل اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكويت.. تطبيق حظر شامل اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).