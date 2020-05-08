أسعار “النفط” تحلق ولكن إليك الحقيقة حول توازن العرض والطلب.. إلين آر والد

2020/05/08 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: د.إلين آر والد تلقى سوق النفط الأسبوع الماضي أخبار إيجابية تتضمن علامات على تحسن أرقام الطلب، والتي ربما أن تقلب دفة السوق مع تراجع الإمداد.ولكن تلك الأخبار الإيجابية محدودة، ويوجد على الطرف الآخر منها أنباء سلبية توازنها.في الآونة الأخيرة خرج عن الشركات النفطية العملاقة تقارير أرباحها للربع الماضي، والتي وضحت حجم […]

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