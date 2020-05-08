تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في الكرخ

2020/05/08 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.ومع الاصابتين الجديدتين يصبح عدد الاصابات المسجلة “19 اصابة موزعة كالتالي: ٩ في العامرية ٤ الدورة ٤ الشعلة ١ الحرية ١ الرشاد”.

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