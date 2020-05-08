العوسج لـ” العهد نيوز”: الطريق الدولي السريع يشهد اعادة اعمار وتأهيل رغم اجراءات كورونا

2020/05/08 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الجمعة، بان الطريق الدولي السريع يشهد عمليات اعمار وتأهيل للجسور والتحويلات وشبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية.وقال العوسج في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” الكوادر الخدمية وبدعم محافظ الانبار علي فرحان الدليمي والمنظمات الانسانية باشرت بعملية اعادة اعمار وتأهيل بقية الجسور والتحويلات […]

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