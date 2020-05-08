“غوغل” يقدم تجربة مجانية لـ”الدروس العلمية” الافتراضية ثلاثية الأبعاد

2020/05/08 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدمت شركة “غوغل” الأمريكية تجربة مجانية لكل مستخدميها، بإمكانية الاستفادة من الحصول على “دروس علمية” بتقنية الواقع الافتراضي المعزز ثلاثي الأبعاد.وضمنت “غوغل” تقنيتها الجديدة ضمن خيار البحث، بحيث يمكنها وضع حيوانات افتراضية وكأنك في العالم الحقيقي، بحيث يمكنك تصفحها بصورة مثالية عبر الهاتف المحمول، وفقا لما ذكره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.مثلا يمكنك […]

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