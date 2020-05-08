كورونا يدفع فيفا لإجراء تغيير غير مسبوق بتاريخ كرة القدم

2020/05/08 | 18:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة للفرق بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، بدلا من ثلاثة مسموح بها حاليا، وذلك في تغيير مؤقت للقواعد بهدف الحد من تأثير الجدول المزدحم بالمباريات المتوقع عقب جائحة كوفيد-19.

وأضاف الفيفا أن التغيير الجديد في القواعد سيسمح بتطبيقه في جميع البطولات التي من المقرر أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقررون تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه.

وأضاف الاتحاد الدولي أيضا أن البطولات التي تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد حاليا ستكون لها مطلق الحرية في التوقف عن استخدامها عند استئناف النشاط.

وتابع الفيفا في بيان أن مجلس الفيفا، المسؤول عن وضع القواعد، وافق على هذا التغيير بناء على ”اقتراح من الفيفا يهدف إلى حماية سلامة اللاعبين“.

وأضاف الفيفا أنه لتجنب توقف المباراة لوقت طويل سيسمح لكل فريق بإجراء هذه التغييرات بحد أقصى في ثلاثة توقيتات بالإضافة إلى الفترة المتاحة بين الشوطين.

وتوقفت مسابقات كرة القدم منذ منتصف مارس اذار الماضي لكن العديد من البطولات المحلية والاتحادات الوطنية لا تزال تأمل في استكمال الموسم.

وللقيام بذلك سيتعين عليها إقامة العديد من المباريات في فترة أقصر من المعتاد عند استئناف النشاط.

وتابع البيان ”يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ على الفور، وقد تم هذا الإجراء بحيث يمكن خوض المباريات في فترة قصيرة في ظروف طقس مختلفة ما قد يؤثر على سلامة اللاعبين.

”سيحدد مجلس الفيفا والفيفا في مرحلة لاحقة ما إذا كان هذا التعديل المؤقت بحاجة لمزيد من التمديد (على سبيل المثال بالنسبة للمسابقات التي ستستكمل في عام 2021)“.

ولم يقدم الفيفا أي تفاصيل تتعلق بقرار استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

وقالت لجنة الحكام الإيطالية الشهر الماضي إن استخدام التقنية يمثل خطرا صحيا محتملا لأن الحكام العاملين على هذه التقنية عادة ما يجلسون في غرفة مغلقة أو حافلات أو وحدات متنقلة من المستحيل الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بداخلها.

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