2020/05/08 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي يوم الجمعة دعوة لأمين عام الحلف الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ لزيارة بغداد لمناقشة بحث سبل رفع مستوى العمل المشترك.جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من ستولتنبرغ الذي قدم التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة البرلمان.ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي عن ستولتنبرغ تأكيده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو أمين عام “الناتو” لزيارة العراق بـ”أقرب فرصة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو أمين عام “الناتو” لزيارة العراق بـ”أقرب فرصة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).