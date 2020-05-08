مصدر امني لـ” العهد نيوز”: ابطال مفعول 27 عبوة ناسفة غربي الانبار

2020/05/08 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم، الجمعة، عن ابطال مفعول 27 عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش بعملية دهم وتفتيش للمناطق غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شرغت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها […]

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