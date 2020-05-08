“فيفا” يسمح للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة

2020/05/08 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة إنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كوفيد-19.وأضاف الفيفا أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع […]

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