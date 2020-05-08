2020/05/08 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ميسان: المحافظات الجنوبية خلت من اي تمثيل بكابينة الكاظمي رغم انتاجها لاغلب نفط وزراعة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ميسان: المحافظات الجنوبية خلت من اي تمثيل بكابينة الكاظمي رغم انتاجها لاغلب نفط وزراعة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ميسان: المحافظات الجنوبية خلت من اي تمثيل بكابينة الكاظمي رغم انتاجها لاغلب نفط وزراعة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).