شاهد الهنود يسقطون على الطرقات قتلى ومرضى من تسرب الغاز

2020/05/08 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….ظهر فيديو، بائس ونادر، عما أحدثه غاز تسرب فجر الخميس من وحدة كيميائية لمصنع معروف باسم LG Polymers ويقع خارج بلدة في ولاية Andhra Pradesh المطلة بالجنوب الغربي الهندي على خليج البنغال، والتقطه مصور صحافي لمن وجدهم يتساقطون قتلى ومتضررين على الطرقات من استنشاقهم لغاز عدائي النوع سميّ وحارق، يسمونه Styrene المستخدم بإنتاج […]

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