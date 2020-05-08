اكتساب اربعة مصابين بكورونا في ذي قار الشفاء التام

2020/05/08 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن شفاء اربع حالات مصابة بفيروس كورونا ، حسب تاكيد مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت شفاء اربعة مصابين بالفيروس اثنين من سكنة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة […]

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