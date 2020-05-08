شفاء 9 مصابين من كورونا في المثنى

2020/05/08 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن شفاء 9 مصابين من فيروس كورونا في المحافظة، بينما لم تسجل اية اصابة لهذا اليوم.وذكرت الصحة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء اليوم 9 حالات".واضافت، انه " لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة بكورونا في المحافظة".واوضحت ان "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 98".واشارت الدائرة الى ان "اجمالي الوفيات بلغ 3، وحالات الشفاء 59، وعدد الحالات التي ما زالت قيد العلاج 36".

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