كورونا يهاجم الجيش الاوكراني بعد تسجيل 33 إصابة في صفوفه

2020/05/08 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةذكرت قيادة القوات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجيش في مناطق أوديسا وميكوليف وكييف ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 33 حالة.وجاء في تقرير نشرته قيادة القوات الطبية، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه منذ بداية تفشي الفيروس تعافى 52 شخصًا في صفوف الجيش بينما توفي اثنان وتم وضع 295 شخصًا في العزل الصحي.ومن المقرر أن تنتهي فترة عزل 47 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وحثت قيادة القوات الطبية على الالتزام بقواعد الحجر الصحي والنظافة الشخصية.يشار إلى أن أوكرانيا سجلت اليوم 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فى البلاد إلى 14 ألفا و195 حالة.

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