لاعب الانيق يطمح للعودة الى صفوف اسود الرافدين

2020/05/08 | 18:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف لاعب نادي الطلبة سيف سلمان، عن رغبته في العودة لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.

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