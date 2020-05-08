المفوضية الأوروبية تقيم جسرا جويا لنقل مساعدات للدول الإفريقية الأكثر تأثرا بكورونا

2020/05/08 | 18:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعةأقامت المفوضية الأوروبية جسرا جويا إنسانيا بهدف إيصال عاملين في المجالات الإنسانية ومعدات طبية إلى بعض الدول الإفريقية في إطار العمل الدولي على محاربة فيروس كورونا.وأكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، أن المخاطرة بترك منطقة ما بلا حماية يعرض الجميع للخطر مستقبلا، وقال إن “هذا الجسر الجوي […]

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