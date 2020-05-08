اقتصاديون عن الرأسمالية و كوفيد-19 : هناك بصيص من الأمل - مارك مجدي

2020/05/08 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مارك_مجدي *إعداد و ترجمة مارك مجدي:نشرت جريدة الجارديان هذا الحوار الهام بين الاقتصاديين اليساريين ديفيد ماك وليامز و هو اقتصادي و كاتب صحفي أيرلندي و يانيس فاروفاكيس المفكر الاقتصادي و وزير مالية سيريزا اليونانيتعليق الرأسمالية.…قال ديفيد ماك وليامز في بداية الحوار” من الطبيعي أن نقول الآن أن الرأسمالية في إطار الأزمة الراهنة قد تم تعليقها”.



مؤكداً أنها لن تعود إلى الوضع الذي بأي حال من الأحوال ......





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