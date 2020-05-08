منظمة اممية تخصص 3 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل الابنية المدرسية شرقي الرمادي

2020/05/08 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الجمعة، عن تخصيص مبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دينار للمشاريع اعادة اعمار وتأهيل الابنية المدرسية المتضررة جراء العمليات الارهابية شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) خصصت مبلغ ثلاثة مليارات و 500 […]

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