وزير الصحة الجديد يتسلم الحقيبة الوزارية بشكل رسمي من سلفه

2020/05/08 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يتسلم الحقيبة الوزارية بشكل رسمي من سلفه الاستاذ الدكتور جعفر صادق علاوي.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسلم السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي الحقيبة الوزارية بشكل رسمي من سلفه الدكتور جعفر صادق علاوي جاء ذلك مساء الخميس الموافق ٧ ايار ٢٠٢٠ .حيث […]

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