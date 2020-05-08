عدنان درجال: المرحلة الحالية تتطلب تظافر جميع الجهود لإنجاح مسيرة العمل

2020/05/08 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الخميس، المرحلة الحالية تتطلب تظافر جميع الجهود لإنجاح مسيرة العمل.وقال درجال في بيان تلقته وكلة/ المعلومة/ “لا تسعكم جميع كلمات الشكر والامتنان التي غمرتمونا بها، وصدق المشاعر وطيب الامنيات التي اجدها امانة في عنقي لإكمال المهمات التي تنتظرنا ويترقبها الشارع الشبابي والجمهور الرياضي والتي خط الكثير من […]

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