أهالي ريف حلب الغربي يحتجون ضد هيئة تحرير الشام

2020/05/08 | 18:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج البعض من أهالي مدينة داة عزة – ريف #حلب الغربي، يوم أمس، رداً على قرار هيئة تحرير الشام بإعدام قيادي سابق في صفوفها، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأضاف المرصد، أنه منذ…

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