وفاة مسن بكورونا في محافظة ديالى

2020/05/08 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الأزمة المشكلة لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، وفاة رجل مسن يب...





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