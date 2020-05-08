صحة الكرخ تعلن عدد الاصابات بكورونا حسب المناطق

2020/05/08 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (08 أيار 2020)، الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في جانب الكرخ في العاصمة بغداد حسب المناطق، منذ ظهور الازمة وليومنا هذا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الإصابات المسجلة في دائرة صحة الكرخ حسب المناطق، كالاتي :-الحرية 30 إصابة الشعلة و رحمانية الشعلة 24 ، حي الفرات 22، الدورة 11، العامرية 10، التاجي 10، حي العامل 9 ، الكاظمية 8، الإسكان 7، البياع 7 ، العلاوي 7، حي الجهاد 5، رحمانية الجعيفر 5، السيدية 4، الطوبچي 4، حي الجامعة 4، الخطيب/ زراعي 4، الغزالية 3، شارع حيفا 2، اليرموك 2، الطارمية 2، العطيفية الاولى حالة واحدة، حي الجوادين حالة واحدة، المحمودية حالة واحدة، چكوك حالة واحدة، علي الصالح حالة واحدة، و سبع البور حالة واحدة".

واضاف أن "هناك حالات متفرقة سجلت في دائرتنا من سكنة جانب الرصافة و بعض المحافظات العزيزة".

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