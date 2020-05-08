"مفاوض بارز ولاعب ماكر"… من هو رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي؟

2020/05/08 | 19:00 - المصدر: فرانس 24

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استطاع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم أن ينتزع الخميس ثقة البرلمان لتشكيلة حكومته ليضع حدا لخمسة أشهر من المخاض السياسي، عجزت خلالها شخصيات أخرى عن القيام بهذه المهمة.



ويدير الكاظمي المخابرات العراقية منذ 2016، وهو في الأصل كاتب وصحافي وناشط حقوقي عاش لسنوات في المنفى قبل أن يعود لبلاده بعد سقوط نظام صدام حسين، وتنتظره مهمة جسيمة بالنظر لحجم الأزمة التي تعيشها البلاد.



فمن يكون الكاظمي؟ وهل سينجح في تجاوز هذه الأزمة؟

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