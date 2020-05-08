بعد تخفيف قيود الجائحة.. النفط يستعد لإنهاء أسبوع جديد من المكاسب

2020/05/08 | 19:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، بعد مستويات متدنية بلغتها في أبريل/نيسان، وسط مؤشرات على عودة الطلب مع اتجاه عدد من الحكومات لتخفيف تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي في تعاملات اليوم بالأسواق أكثر من 4.5% ليبلغ 24.99 دولارا للبرميل، […]

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