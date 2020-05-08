الطليباوي تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال

2020/05/08 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو لجنة التربية النيابية، منتهى الطليباوي، بإلغاء جميع القرارات التي صدرت خلال حكومة تصريف الأعمال.

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