الكويت تفرض حظر التجوال الشامل لنهاية الشهر الجاري

2020/05/08 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مجلس الوزراء الكویتي، اليوم الجمعة، فرض حظر شامل للتجوال في عموم البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل وحتى 30 أيار لمجابھة فيروس كورونا.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن "مجلس الوزراء الكویتي، قرر فرض حظر شامل للتجوال في جمیع أرجاء البلاد على أن یدخل حیز التنفیذ بحلول الساعة الرابعة من عصر یوم الأحد المقبل الموافق 10 أيار الجاري حتى السبت الموافق الـ30 من الشھر نفسه".واضافت "جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا الدولة لمجابھة تداعیات انتشار فیروس كورونا".ونشر رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم، تغریدة على "تویتر"، قال فيها إن "القرار جاء بناء على توصیات الصحة في البلاد".يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية نشرت، مساء الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يظهر مغادرة مصريين من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد وذلك بعد احتجاجات شهدتها معسكرات إيواء مخالفين للإقامة، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.وغادر مطار الكويت الدولي، يوم أمس، ما يقارب 600 مسافر مصري من الحالات الإنسانية من النساء والأطفال كأولوية، بالإضافة لمواطنين مصريين من مخالفين لقانون الإقامة على متن الخطوط الجوية المصرية، حيث ستضمن 32 رحلة جوية نقل جميع العالقين من مخالفي الإقامة المصريين تباعا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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