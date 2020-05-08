2020/05/08 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 1322 حالة تعاف في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة.وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعاف، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء أكثر من 9 آلاف شخص من فيروس كورونا في السعودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء أكثر من 9 آلاف شخص من فيروس كورونا في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).