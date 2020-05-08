الرأسمالية المعولمة وفاعلية اليسار الاشتراكي - لطفي حاتم

2020/05/08 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم -- افضى انهيار التشكيلة الاجتماعية الاشتراكية الى السيادة الدولية لوحدانية التطور الرأسمالي وانطلاقاً من ذلك عزف الكثير من منظري الرأسمالية وكتابها على ان ذلك التغيير أكد سيادة كثرة من الموضوعات الناظمة للعلاقات الدولية الجديدة منها خلود الرأسمالية وسيادتها الكونية، ومنها نهاية الصراعات الطبقية وانتصار الطبقة الرأسمالية، ومنها انتهاء الفكر السياسي للاشتراكية متناسين المصاعب التخريبية التي تحملها ......





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