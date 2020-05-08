2020/05/08 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان اثار فيروس كورونا المستجد نقاش حامي الوطيس حول المضيف الوسطي وكذلك تركيب الجينات واثارة المناعة لدى المصاب وتكوين مناعة القطيع وانتاج اللقاح وغيرها.



وربما وجهات نظر بين العلماء والمعاهد العلمية.



وكلمات من استاذي في الثمانينات وهو من علمني حرفة الكتابة الطبية، ونشر البحوث الطبية، دفعتني لملاحقة الظاهرة.



تنتشر اصابات كورونا المستجد SARS-CoV-2 بشكل معادلة اسية exponential --function-- وكذلك انتشرت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيرت اليات نشر البحوث الطبية مع ظهور جائحة كورونا - جواد الديوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيرت اليات نشر البحوث الطبية مع ظهور جائحة كورونا - جواد الديوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).