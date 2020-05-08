الصحة تعلن تسجيل 60 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/08 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الصحة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "تم تسجيل ٣ ثلاثة اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان ليصبح العدد الكلي المسج

بغداد اليوم _ بغداد

عد السفير العراقي لدى بريطانيا، محمد جعفر الصدر، اليوم الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، انجازا لرئيس الجمهورية، برهم صالح.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "ما تحقق من

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الجمعة، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "6اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد سجلتها الكوادر

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