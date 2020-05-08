ميسان تعلن تسجيل 9 اصابات بفيروس كورونا

2020/05/08 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الصحة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "تم تسجيل ٣ ثلاثة اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان ليصبح العدد الكلي المسجل ليوم الجمعة المصادف 8/5/2020 هو ٩ تسع اصابات وقد تم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين".

ودعت الدائرة أهالي محافظة ميسان كافة الى "الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة، حفاظا على سلامة الجميع ومنها:

تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام عدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

عد السفير العراقي لدى بريطانيا، محمد جعفر الصدر، اليوم الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، انجازا لرئيس الجمهورية، برهم صالح.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "ما تحقق من

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الجمعة، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "6اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد سجلتها الكوادر

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