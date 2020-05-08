2020/05/08 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مجلس الوزراء الكویتي، اليوم الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكويت تفرض حظرا شاملا على البلاد بداية من الأحد حتى نهاية مايو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكويت تفرض حظرا شاملا على البلاد بداية من الأحد حتى نهاية مايو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).