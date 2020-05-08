60 إصابة بكورونا في العراق وبغداد تواصل الارتفاع بتسجيلها 31 حالة

2020/05/08 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على استمرار ملاكاتها المختلفة بتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على حياة وصحة المواطن الكريم – نهيب بكافة المواطنين الألتزام بالتعليمات ومراجعة […]

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