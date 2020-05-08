2020/05/08 | 19:35 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.
أدناه نص البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على استمرار ملاكاتها المختلفة بتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على حياة وصحة المواطن الكريم – نهيب بكافة المواطنين الألتزام بالتعليمات ومراجعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (60 إصابة بكورونا في العراق وبغداد تواصل الارتفاع بتسجيلها 31 حالة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أدناه نص البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على استمرار ملاكاتها المختلفة بتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على حياة وصحة المواطن الكريم – نهيب بكافة المواطنين الألتزام بالتعليمات ومراجعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (60 إصابة بكورونا في العراق وبغداد تواصل الارتفاع بتسجيلها 31 حالة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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