إصابة موظف في البيت الأبيض بكورونا

2020/05/08 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن اختبار الكشف عن فيروس كورونا أظهر أن أحد الموظفين في متكب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، مصاب بالفيروس.جاء هذا التأكيد بعد أن نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لنائب الرئيس مايك بينس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.وذكرت ” […]

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