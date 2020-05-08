وزير الداخلية يبحث في كربلاء الاوضاع الامنية في المحافظة

2020/05/08 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مصدر امني ان وزير الداخلية عثمان الغانمي بحث مع قيادتي الشرطة والعمليات في كربلاء الوضع الامني في المحافظة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ وزير الداخلية عثمان الغانمي بحث حال وصوله الى كربلاء مع قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي وقائد الشرطة اللواء احمد زويني الاوضاع الامنية في المحافظة وكيفية حماية حدودها […]

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