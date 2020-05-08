2020/05/08 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة في العراق، مؤكدة ان اكثر من 85 الف نازح سيستفيدون من هذه المعونات.وقالت السفاارة الامريكية في العراق، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "الولايات المتحدة تقف مع العوائل المحتاجة في العراق خلال وباء كورونا".وبينت انه "تم تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 85 ألف شخص لا يزالون يكافحون من أجل التعافي من الدمار الذي أحدثه تنظيم داعش الارهابي، بحيث سيوفر هذا الدعم المنقذ للحياة الغذاء للعوائل التي تعاني من ضائقة مالية بسبب القيود المفروضة على الحركة خلال فيروس كورونا".من جانبه قال السفير الأمريكي ماثيو تولر، إن "تقديم هذه المساعدات الغذائية يُمثل التزام الولايات المُتحدة بتعافي العراق واهتمامنا بأفراد المُجتمع الأكثر تضرراً".واردف قائلاً: "نحن فخورون بشراكاتنا مع المنظمات الدينية وغيرها من المجموعات المحلية بغية تقديم الدعم المُنقذ للحياة للأُسر المُستضعفة في خضم فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تقدم مساعدات غذائية لاكثر من 85 الف عراقي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تقدم مساعدات غذائية لاكثر من 85 الف عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).