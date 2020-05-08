الديوانية تطالب الجهات الامنية بحماية الأراضي الزراعية من الحرق

2020/05/08 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت اللجنة الزراعية العليا في الديوانية، اليوم الجمعة، الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية لجميع الأراضي والمساحات الزراعية من حوادث الحرق.وقال المستشار الزراعي لمحافظ الديوانية عضو اللجنة الزراعية العليا موسى الرازقي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "المحافظة سجلت بعض الحرائق في مساحات زراعية ومنها احتراق خمسة دونمات بقضاء المهناوية".ودعا الاجهزة الامنية الى "اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتشدد الأمني لعدم تكرار حرق المساحات الزراعية، فضلا عن مطالبة المزارعين بأخذ الحيطة والحذر".يذكر ان اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية طالب، الأجهزة المختصة لتوفير الحماية الأمنية لجميع المساحات الزراعية وحقول الحنطة من أعمال التخريب والحرائق.وسبق ان نشبت حرائق مؤخراً في عدد من الحقول الزراعية بمحافظات عدة فيما دعت وزارة الزراعة في بيان لها "الفلاحين والمزارعين إلى ضرورة الحيطة والحذر لتجنب حصول حرائق بمحاصيلهم التي وصلت إلى النضج التام".كاشفة في الوقت ذاته عن "احتراق 260 دونما من محصول الحنطة بأحد الحقول الزراعية بناحية القادسية في قضاء المشخاب بالنجف كان ناتجاً عن شرارة من مولدة كهرباء قريبة من الحقول الزراعية".

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