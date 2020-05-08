بالصور.. درجال يطلع على سير الأعمال في ملعب الزوراء

2020/05/08 | 20:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الجمعة، ملعب الزوراء قيد التنفيذ.الوزير تابع الاعمال في الملعب وطالب بمضاعفة الجهد من اجل انهاء العمل فيه وتحضيره للمنافسات الكروية.يشار الى ان ملعب الزوراء يسع لـ 15 ألف متفرج وبدأ العمل فيه عام 2012 ويقع في موقع نادي الزوراء بالرحمانية في جانب الكرخ.

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