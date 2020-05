مخابرات الجيش اللبناني تعزز الدولة البوليسية.. استدعاء غير قانوني للزميل أيمن شروف

2020/05/08 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت مخابرات الجيش اللبناني - فرع راشيا، وهي منطقة في البقاع الغربي، الزميل أيمن شروف للمثول للتحقيق اليوم الجمعة، من دون ذكر الأسباب والخلفية، في خطوة أثارت استنكار المنظمات الحقوقية.سياسة "استدعاء" المواطنين ليست بجديدة على هذا الجهاز الذي بدأ مؤخراً وتحديداً بعد تشكيل حكومة حسان دياب، يستدعي المواطنين والناشطين ويُحقق معهم، وبعضهم تعرض للضرب والتعذيب.

ويقوم عناصر مخابرات الجيش، ومعهم ولكن بوتيرة أقل عناصر أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منذ أشهر بحملات اعتقال بحق من شارك ويشارك في التظاهرات التي بدأت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي.

وتصاعدت وتيرة هذه الحملة مؤخراً، إذ يقول ناشطون إن "ما يحصل هو خطة استباقية القصد منها ترهيب الناس لحثهم على ملازمة منازلهم وعدم ممارسة أي مظهر من مظاهر الاعتراض بعد أن تنتهي التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد – 19".

وما حصل مع شروف، لا يخرج من سياق ما قامت به الأجهزة في الأيام القلية الماضية من اعتداءات واعتقالات وتعذيب وترهيب معنوي، حصل في صيدا وفي طرابلس وبيروت وغيرها من مناطق.

تلقيت اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب مني خلاله الحضور غداً الجمعة الساعة ١٢ ظهراً الى المركز.



حين سألت عن السبب،...Posted by Ayman Sharrouf on Thursday, May 7, 2020ويقول شروف لموقع "الحرة": "تلقيت أمس الخميس اتصالاً من مركز مخابرات راشيا، ليطلبوا مني الحضور اليوم الجمعة الساعة 12 ظهراً إلى المركز.



سألت عن سبب الاستدعاء، لم أحصل على جواب.



كُل ما قيل لي، فقط نريد أن نتحدث معك، من دون ذكر السبب.



لكن اللافت أن العنصر الذي اتصل بي قال لي صراحة، تعال لنتحدث معك وترى عائلتك وتطمئن عليها".

ويُضيف شروف، الذي انضم مؤخرا إلى فريق عمل موقع "الحرة" في مكتب بيروت، "كان الاتصال غريباً وذكر العائلة أغرب، وكأنه يُرسل لي رسالة مبطنة.



على أي حال انتهى الاتصال من دون أن يقول لي ما سبب الاستدعاء".

على أثر المكالمة الهاتفية التي جرت معه، تواصل شروف مع المحامية ديالا شحادة، التي بدورها اتصلت بفرع المخابرات لتستفهم عن طبيعة الاستدعاء.



من عنصر إلى آخر، كان الجواب واحد "لا نعرف شيئاً"، إلى أن وصلت للضابط المسؤول عن المنطقة.

سألته شحادة عن سبب الاستدعاء لكنه لم يُجب.



سألته عن القاضي الذي أصدر البلاغ، أيضاً لم يجب.



كُل ما قاله وردده طوال الوقت: "لن تأخذي مني شيئاً".



سألته مع من أستطيع أن أتواصل لكي أعرف ماذا أفعل أنا وموكلي، فكان الرد: "تواصلي مع مديرية المخابرات".

كيف سيطر حزب الله على مكاتب مخابرات الجيش اللبناني؟

مشهد جديد يشهده الشارع اللبناني، فبعدما كان الجيش ملاذا للمتظاهرين خلال الشهور الأولى للاحتجاجات أمام عناصر حزب الله التي حاولت فض اعتصاماتهم، تبدلت الصورة، ولو على مستوى بعض الأفرع الأمنية.

انتهى الاتصال مع الضابط المسؤول من دون الحصول على أي جواب.



يقول شروف: "طبعاً لم أذهب إلى فرع المخابرات، لقناعة لدي أن أي مواطن له الحق أن يعرف لماذا يُستدعى إلى التحقيق وتحت أي مسوّغ قانوني.



وبالتالي طالما أن لا شيء واضحاً فكان القرار بعد التشاور مع المحامية ألا أذهب وهذا ما حصل".

ويضيف: "ولمتابعة ما يحصل تحت سقف القانون، توجهت مع المحامية إلى مدعي عام التمييز الذي لم يكن موجوداً، وعليه ذهبنا إلى المحكمة العسكرية، وتقدمنا بكتاب نشرح فيه ما حصل ونطلب بعض الإيضاحات، أهمها إن كانت النيابة العسكرية قد كلفت مديرية المخابرات باستدعائي وتحت أي سند قانوني، إن وُجد، وننتظر الآن جواب النيابة العامة لنبني على الشيء مقتضاه".

في هذا الإطار، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع شروف، وصدرت بيانات من مجموعات في 17 أكتوبر تستنكر فيها الممارسات البوليسية التي تقوم بها أجهزة المخابرات.

كما أصدر تجمع نقابة الصحافة البديلة، وهي نقابة نشأت بعد 17 أكتوبر لتعوض دور النقابة الفعلية الغائب تماماً، بيانا استنكر فيه الاستدعاء.

وقال البيان: "يرفض تجمع نقابة الصحافة البديلة دور المخابرات المتنامي في مجال حرية الرأي والتعبير، جملةً وتفصيلا.



وبشكل مبدأي، يرفض التجمّع اخضاع المدنيين بشكل عام والصحافيين والناشطين بشكل خاص للاستدعاءات والمحاكمات العسكرية في قضايا ذات صلة بحقوق التعبير والتظاهر".

وبعد تواصل موقع "الحرة" مع شحادة لتضعه في سياق ما يحصل من الناحية القانونية، قالت المحامية: "الاستدعاء الذي حصل من قبل مخابرات الجيش هو إجراء غير قانوني، بمعزل إن كان هذا الأمر يحصل في البلد منذ فترة ليست بقصيرة، والقضاء يسكت عن هذه الممارسات، كذلك يفعل المواطنون".

وتضيف: "لا يحق لجهاز مخابرات الجيش استدعاء المواطنين.



هو ليس ضابطة عدلية.



ليس لديه هذه الصلاحية.



وأي جهاز يريد أن يحقق مع المواطنين يجب أن يأخذ إشارة وتكليف من القضاء المختص.



وإلى الآن ليس لدينا أي دليل على أن هناك أي أمر قضائي من هذا النوع".

وتتابع: "ما تقوم به مخابرات الجيش دوماً لمحاولة تخويف الناس التي تعبر عن رأيها وخاصة في هذه المرحلة، إذ يبدو أن هناك قراراً سياسياً لدى حاكمي البلد وخصوصاً حزب الله والتيار الوطني الحر، بأنه يجب قمع الناس التي تحاول انتقاد السلطة وتشجع على الثورة ضدها".

وختمت: "ما حصل مع أيمن هو انتهاك تام للقانون والدستور وحتى لقانون القضاء العسكري من جهة، ومن جهة أخرى إذا تم السكوت عن هذا الأمر سيلاحقون كل صحافي وصاحب رأي ومدون لنصل إلى مرحلة ممنوع خلالها انتقاد هذه الحكومة بشكل يُظهرها على حقيقتها بأنها ترقيع لنظام فاشل وساقط وأشخاصه لا زالوا موجودين ويحاولون أن يستمروا في الحكم لوقت طويل".

