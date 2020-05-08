ميمي يفاجئ جمهوره بقصة شعر جديدة

2020/05/08 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل نادي بورتيمونينسي البرتغالي، تدريباته استعداداً لاستئناف الدوري البرتغالي لكرة القدم.واعلن عودته للتدريبات الجماعية قبل 3 أيام، بعد توقفها منذ منتصف شهر اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.وفاجئ نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي “ميمي”، جمهوره بقصة شعر جديدة، اثارت الجدل بين متابعيه من مؤيد ومعارض.وعادت اغلب الأندية البرتغالية الى التدريبات باتداءً من

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